Ізраїль не постачатиме в Україну озброєння, навіть якщо йдеться про боротьбу з дронами або ракетами Ірану, бо на карту поставлені відносини з Росією, - Бені Ґанц

«Ми хочемо, щоб було зрозуміло: ми не постачали в Україну зброю. Передавали їм лише медичну та гуманітарну допомогу. Мабуть ясно: ми не продавали Україні зброю», - міністр оборони Бені Ґанц в ефірі радіостанції «Коль хай». Щодо міністра Нахмана Шая, який сказав, що Ізраїль уже постачав якісь озброєння Україні, Ґанц запевнив, що цього не було. Та дав зрозуміти, що й не буде.

Шкода, що керівництво держави, народ якої краще за інших знає, що таке геноцид у минулому, не хоче сваритись з тими, хто здійснює геноцид сьогодні.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/18378

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