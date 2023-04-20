Ізраїль припинив екстрену репатріацію для громадян росії та білорусі — VPost

росіяни та білоруси, які приїхали до країни після 15 квітня не зможуть скористатися спрощеним механізмом отримання статусу репатріанта, який дозволяє залишитися в країні після прибуття в якості туриста.

У Міністерстві алії та інтеграції заявили, що відтепер ті, хто прилетів до Ізраїлю з рф та рб після 15 квітня, повинні проходити стандартну процедуру, яка була чинною до лютого 2022 року. Також з 1 травня обов'язково завіряти печаткою апостиль усі документи, видані з 1998 року, отримувати та завіряти апостилем довідки про несудимість та про сімейний стан.

**За даними газети The Times, загалом за 2022 рік до Ізраїлю репатріювалося понад 70 тисяч осіб, половина з яких — росіяни. Це більш ніж удвічі більше, ніж роком раніше. Також це найвищий показник за останні два десятиліття.

У росії проживає від 165 до 200 тисяч євреїв. Таким чином, за даними видання, у 2022 році з рф до Ізраїлю репатріювався кожен сьомий чи восьмий єврей.

Джерело: https://t.me/znua_live/89346

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