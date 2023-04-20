Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 121

Ізраїль припинив екстрену репатріацію для громадян росії та білорусі — VPost

Ізраїль припинив екстрену репатріацію для громадян росії та білорусі — VPost

росіяни та білоруси, які приїхали до країни після 15 квітня не зможуть скористатися спрощеним механізмом отримання статусу репатріанта, який дозволяє залишитися в країні після прибуття в якості туриста.

У Міністерстві алії та інтеграції заявили, що відтепер ті, хто прилетів до Ізраїлю з рф та рб після 15 квітня, повинні проходити стандартну процедуру, яка була чинною до лютого 2022 року. Також з 1 травня обов'язково завіряти печаткою апостиль усі документи, видані з 1998 року, отримувати та завіряти апостилем довідки про несудимість та про сімейний стан.

**За даними газети The Times, загалом за 2022 рік до Ізраїлю репатріювалося понад 70 тисяч осіб, половина з яких — росіяни. Це більш ніж удвічі більше, ніж роком раніше. Також це найвищий показник за останні два десятиліття.

У росії проживає від 165 до 200 тисяч євреїв. Таким чином, за даними видання, у 2022 році з рф до Ізраїлю репатріювався кожен сьомий чи восьмий єврей.

Джерело: https://t.me/znua_live/89346

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Швейцарія не хоче шукать російські брудні гроши
Сегодня 09:40    95
Через атаку російських хакерів затримуються літаки по всій Європі
Сегодня 09:17    151
Кувалда как национальный символ для Z-патриотов, как обычно, краденый
Сегодня 08:44    139
О российской культуре: женщинам в России нужно запретить голосовать на выборах. Да, и еще Киева не было
Сегодня 08:32    189
Харківщина. 20 квітня
Сегодня 08:25    115
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 квітня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:16    132
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.23 орієнтовно
Сегодня 08:12    115
Україна закликала Ізраїль скасувати чемпіонат Європи з самбо
Сегодня 08:10    120
ISW, 19 апреля
Сегодня 08:07    128
С начала полномасштабного вторжения в Харькове обнаружили более 2,4 тысячи взрывоопасных предметов
Сегодня 07:55    104
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 