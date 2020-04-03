Зриву харчування українських воїнів не буде - ГУР

Президент підписав закон про внесення зміни до держбюджету на 2020 рік щодо забезпечення харчування військовослужбовців

Документ доповнює Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” статтею 27, відповідно до якої Міністерство оборони України та Міністерство внутрішніх справ України отримують право продовжувати у 2020 році дію договорів, укладених минулого року із суб’єктами господарювання, з метою недопущення зриву харчування військовослужбовців.

Харчування особового складу буде здійснюватися в межах бюджетних асигнувань, передбачених Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України на вказані цілі за відповідними бюджетними програмами.

Источник: gur.gov.ua

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