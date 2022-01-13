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Зростання промислових цін стало рекордним за 25 років

Зростання промислових цін стало рекордним за 25 років

Ціни виробників промислової продукції у 2021 році зросли на 62,2%, що є найбільшим зростанням індексу з 1995 року, коли вони зросли у 2,72 раза.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Минулого року в межах України зростання промислових цін у річному вимірі становило 74,2%, тоді як при постачанні за межі України – лише на 24,5%.

У добувній промисловості ціни всередині країни зросли вдвічі, а при постачанні за її межі навпаки – знизились на 26,8%.

Ціни у переробній промисловості зросли відповідно на 25,1% та 34,8%. Ціни у сфері постачання електроенергії, газу та пари зросли за рік у 2,85 раза.

В середньому у січні–грудні 2021 року зростання цін промвиробників становило 40,8% до аналогічного періоду 2020 року.

Нагадуємо:

Ціни у промисловості України у 2020 році зросли на 14,5%, у 2019 році – на 7,4%, у 2018 році – на 14,2%, у 2017 році – на 16,5%, у 2016 році – на 35,7%, у 2015 році – на 25,4%.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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