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Зростання ВВП України у 2018-му році становило 3,3%
Зростання українського ВВП у 2018-му році за уточненими даними прискорилося до 3,3%.
Передає Національний Промисловий Портал з посилання на дані Держстату.
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2018-му році в порівнянні з 2017-м роком збільшився на 3,3%. Номінальний ВВП склав 3,558 трлн грн, а ВВП в розрахунку на одну людину – 84,19 тис. грн, — повідомили у відомстві
Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у четвертому кварталі 2018-го року з 3,4% до 3,5%, в першому — з 3,1% до 3,3%. Решта оцінок залишилася незмінною.
Источник: uprom.info
Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу
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