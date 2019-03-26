Зростання ВВП України у 2018-му році становило 3,3%

Зростання українського ВВП у 2018-му році за уточненими даними прискорилося до 3,3%.

Передає Національний Промисловий Портал з посилання на дані Держстату.

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2018-му році в порівнянні з 2017-м роком збільшився на 3,3%. Номінальний ВВП склав 3,558 трлн грн, а ВВП в розрахунку на одну людину – 84,19 тис. грн, — повідомили у відомстві

Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України у четвертому кварталі 2018-го року з 3,4% до 3,5%, в першому — з 3,1% до 3,3%. Решта оцінок залишилася незмінною.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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