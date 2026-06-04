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Зростання ударів по українським містам є спробою москви відновити перемовини з Києвом на своїх умовах

Зростання ударів по українським містам є спробою москви відновити перемовини з Києвом на своїх умовах

The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/world/2026/06/02/pressure-rises-putin-analysts-say-russia-war-aims-are-unattainable/)

Нинішня ескалація ударів по цивільними об’єктам в Україні з боку москви свідчить не про її силу, а про зростаючі труднощі та виснаження ресурсів, вважають європейські чиновники та аналітики.

путін змушений шукати шляхи завершення війни на тлі стагнації лінії фронту, стрімкого зменшення фінансових резервів рф та зростанню атак України по російським НПЗ.

Ба більше, експерти, близькі до кремля, вважають, що росія більше не здатна випередити Україну у військових технологіях та обладнанні через західну допомогу Києву, а українська мобілізація нівелює обмежену російську кампанію призову.

У цих умовах ескалація потрібна путіну, щоб спробувати переконати адміністрацію Дональда Трампа відновити перемовини та примусити Володимира Зеленського до відведення українських військ з Донбасу. Проте аналітики називають такий сценарій абсолютно нереалістичним.

Джерело: https://t.me/in_factum/44923

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