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ЗСУ можуть отримати Bradley, пише Bloomberg

ЗСУ можуть отримати Bradley, пише Bloomberg

ЗСУ можуть отримати Bradley, пише Bloomberg з посиланням на джерела в Білому домі.

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-29/us-weighs-sending-bradley-fighting-vehicles-to-bolster-ukraine?leadSource=uverify%20wall)

Ось чому це важливо:

● У США на зберіганні стоїть 2800 таких машин.

● Bradley – це як Patriot: створена 40 років тому, але досі американці не змогли вигадати нічого кращого.

● Bradley – по суті, це легкий танк, який буде ефективний для контрнаступу. За час війни в Іраку Bradley знищили більше ворожої бронетехніки, аніж танки Abrams.

● На цьому БПМ встановлені дві пускові ПТУР TOW. Можуть знищувати танки на відстані до 3750 м.

● ЗСУ вже давно користуються як TOW і ганяють на шасі від Bradley. Мова про реактивну систему M270. Навчання екіпажів буде значно швидшим, аніж навчання на Abrams. Це дуже суттєва перевага за наших умов.

Bradley – це ще один крок до отримання західних танків.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/576

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