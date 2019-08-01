ЗСУ почали переоснащувати сучасними радіостанціями танкові бригади (ФОТО)

Першою танковою бригадою, яку переоснастили сучасною радіостанцією Aselsan стала “1 окрема танкова Сіверська бригада Збройних сил України”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу бригади.

Ці сучасні турецькі радіосистеми успішно встановлені на бойовій техніці, що входить до складу бригади. Головним завданням інженерів компанії Aselsan у рамках співпраці з Україною є підтримка їх радіозасобами стандарту DMR. Це дає можливість забезпечити оперативну взаємодію українських підрозділів, на озброєнні яких перебувають станції виробництва Aselsan і Motorola.

Встановлена на бойових машинах система зв’язку задовольняє всім вимогам, що стосуються ергономіки та можливостей функцій управління, які пред’являються до подібних рішень, – наголосили у прес-службі бригади.

Нагадаємо, що угода про імпорт радіостанцій УКВ-зв’язку Aselsan для потреб Міноборони України, була підписана в грудні 2016 року. Також було підписано офсетну угоду, яка дозволяє отримати сучасне програмне забезпечення та технології.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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