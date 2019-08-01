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ЗСУ почали переоснащувати сучасними радіостанціями танкові бригади (ФОТО)

ЗСУ почали переоснащувати сучасними радіостанціями танкові бригади (ФОТО)

Першою танковою бригадою, яку переоснастили сучасною радіостанцією Aselsan стала “1 окрема танкова Сіверська бригада Збройних сил України”.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу бригади.

Ці сучасні турецькі радіосистеми успішно встановлені на бойовій техніці, що входить до складу бригади. Головним завданням інженерів компанії Aselsan у рамках співпраці з Україною є підтримка їх радіозасобами стандарту DMR. Це дає можливість забезпечити оперативну взаємодію українських підрозділів, на озброєнні яких перебувають станції виробництва Aselsan і Motorola.

Встановлена на бойових машинах система зв’язку задовольняє всім вимогам, що стосуються ергономіки та можливостей функцій управління, які пред’являються до подібних рішень, – наголосили у прес-службі бригади.

ЗСУ почали переоснащувати сучасними радіостанціями танкові бригади (ФОТО)

Нагадаємо, що угода про імпорт радіостанцій УКВ-зв’язку Aselsan для потреб Міноборони України, була підписана в грудні 2016 року. Також було підписано офсетну угоду, яка дозволяє отримати сучасне програмне забезпечення та технології.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

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