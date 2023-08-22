ЗСУ протягом доби уразили 2 склади боєприпасів та систему ТОС-1А «Солнцепёк»

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, повідомляє Генштаб.

Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Рожковичі, Середина-Буда, Миропільське, Рясне Сумської області та Плетенівка, Вовчанськ, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Твердохлібове, Куп’янськ-Вузловий Харківської області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 – по зенітно-ракетним комплексам.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.

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