ЗСУ розпочали наступ на півдні

ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України, підтвердила керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

Перед цим ключові мости через Дніпро на Херсонщині були практично виведені з ладу. Про це повідомляє у фейсбуку оперативне угруповання військ “Каховка”.

“Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи”, – йдеться в повідомленні.

Українські військові кажуть, що російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму.

Агентство Телевидения Новости