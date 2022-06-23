ЗСУ відбили ворожий штурм на межі Харківської та Донецької областей

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 23 червня. 120 доба війни.

На Харківському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Печеніги, Хрестище, Мосьпанове, Старий Салтів, Руські Тишки та Пришиб.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. Наші воїни відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив по підрозділах Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії, мінометів і танків по лінії зіткнення. Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка. Закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки. Намагається поповнити втрати.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання ворога намагається підтримувати сприятливий оперативний режим. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримуються п’ять носіїв високоточної зброї.

Не відчуваючи підтримки серед жителів на тимчасово захоплених українських територіях, окупанти бояться тотального спротиву місцевого населення. У зв’язку з цим вони вчиняють незаконні обшуки, проводять затримання і арешти.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости