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ЗСУ вдячні НАТО за підтримку та допомогу

ЗСУ вдячні НАТО за підтримку та допомогу

Протягом багатьох місяців союзники по НАТО надають Україні озброєння і техніку на мільярди євро, допомагаючи їй забезпечити своє право на самооборону від злочинної російської війни. / For months, NATO Allies have been providing billions of euros worth of weapons and equipment to Ukraine to help uphold its right to self-defence against russia’s illegal war.

Звертаючись до учасників Наради національних керівників у галузі озброєнь, заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане закликав союзників продовжувати якомога швидше поповнення запасів. На цьому він наголосив 16 листопада під час дводенного обговорення посилення сил і засобів асортименту і запасів Альянсу, передусім через багатонаціональне співробітництво.

«Наша безпрецедентна підтримка України накладає надзвичайні вимоги на наші ресурси, тому відновлення сил і засобів і їх асортименту нині є критично важливою місією для керівників у галузі озброєнь», – сказав пан Джоане, розвиваючи думку, яку Генеральний секретар висловив під час позачергової Наради 27 вересня.

«Нам потрібно бути впевненими в тому, що ми маємо боєприпаси необхідні нам для надійного забезпечення стримування і оборони у більш небезпечному світі і продовження підтримки України так довго, скільки це буде потрібно», – зазначив він.

Учасники Наради зосередились на шляхах прискорення виробництва провідних сил і засобів, обговорили питання ланцюгів постачання і посилення оперативної сумісності систем в Альянсі.

Під час обговорення, в якому взяли участь представники експертів з Європейського союзу, велика увага також була приділена управлінню основними програмами, інноваціям і стандартизації задля забезпечення гармонізації відповідних ініціатив.

Нарада національних керівників у галузі озброєнь є головним форумом в НАТО, що забезпечує співпрацю над забезпеченням оперативної сумісності військових сил і засобів.

#ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу #НАТО / #AFU are grateful for #NATO support and assistance

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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