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ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Королівству Швеція

ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Королівству Швеція

"Швеція також продовжить підтримувати Україну в рамках нашого членства в ЄС. Швеція має намір взяти участь у майбутній Місії ЄС з військової допомоги на підтримку України (EUMAM), яка навчатиме Збройні Сили України. Швеція також наполягає на тому, щоб вісім пакетів санкцій, ухвалених на сьогоднішній день, були реалізовані та дотримані, а також щоб ЄС міг узгодити дев’ятий пакет санкцій.

Місії ЄС з військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine), навчальна місія, в якій Німеччина та Польща відіграють провідну роль, є вираженням постійної підтримки та прихильності ЄС Україні. Ця широкомасштабна ініціатива, спрямована на спеціалізовану підготовку 15 000 військовослужбовців Збройних Сил України, доповнює операцію «Інтерфлекс» у Великій Британії, в якій бере участь Швеція.

«Зараз ми розглядаємо нашу участь у EUMAM Ukraine, але вихідна точка Швеції полягає в тому, що ми будемо частиною командної структури. Уряд уже прийняв таке рішення», – каже пан Джонсон."

#ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу #Королівство_Швеція / Försvarsmakten i Ukraina är tacksamma för stödet och hjälpen från Kungariket Sverige

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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