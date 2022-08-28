ЗСУ відкинули окупантів біля Світличного на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 серпня. 186 доба війни.

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Рубіжного. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Здійснив спробу покращення тактичного положення неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Борогодичного, зазнав втрат та відкинутий назад.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости