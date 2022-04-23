ЗСУ знищили командний пункт окупантів: ліквідовано двох генералів, один – важкопоранений

У розвідці зазначили, що знищений пункт окупанти розмістили на незначному віддалені від лінії зіткнення.

Збройні сили України завдали нищівного удару по передовому пункту управління 49 Загальновійськової Армії російських окупаційних військ, який всупереч бойовим настановам та здоровому глузду було розміщено на незначному віддаленні від лінії бойового зіткнення у Херсонській області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

“Результат ураження — ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один — важкопоранений, у критичному стані евакуйований. Персональні дані уточнюються”, — йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости