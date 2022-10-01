ЗСУ звільнили 5 населених пунктів біля Лиману. У районі самого міста оточили близько 5 тисяч окупантів

Українські військові оточили у районі Лиману на Донеччині приблизно 5-5,5 тисяч російських солдатів. Окупанти намагаються прориватися, але без успіху.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише Громадське.

«Російське угруповування в районі Лиману оточене», – сказав речник.

За його словами, поблизу міста ЗСУ звільнили 5 населених пунктів: Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки. Наразі там тривають стабілізаційні заходи.

У Череватого уточнили, скільки росіян може перебувати в оточенні. Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв про 5 тисяч окупантів.

«Наші дані показували, що російське угрупування [у районі Лиману] налічувало приблизно 5-5,5 тисяч. Проте активні бойові дії «відмінусовували! їхній особовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися», – зазначив Череватий. Додає, що остаточну кількість оточених окупантів можна буде сказати пізніше.

Крім того, речник заявив, що окупанти досі намагаються прорватися з Лиману, але ЗСУ стримують їх. Череватий пояснює, що звільнення Лиману важливе для подальшого звільнення Донбасу: зокрема звідти можна рухатися до Кремінної та Сєвєродонецька.

Агентство Телевидения Новости