ЗСУ звільнили понад 40 населених пунктів на Херсонському напрямку, – Залужний

Українські військові на Херсонському напрямку з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом», – написав Залужний.

За його словами, тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території.

«На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі – 157 кв км», – зазначив Залужний.

Звільнення Херсонської області

Нагадаємо, вчора російське вище командування заявило про так званий «відхід» з правого берега Дніпра в Херсонській області на лівий.

На це відреагувала українська влада. Так, президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що «ніхто просто так ніколи не відходить» і наголосив, ворог не збирається здавати позиції без бою, тому ЗСУ на півдні просуваються обережно, аби контрнаступ ішов із найменшими втратами.

Хоч у Генштабі поки не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію про так званий «відхід» окупантів з Херсону, в США вже заявили, що побачили ознаки відступу росіян.

Тим часом британська розвідка вже назвала причини відступу російських військ із Херсона. Там вважають, що відхід був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости