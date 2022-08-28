ЗСУ звільнили ще одне село на Харківщині

Про це заявили аналітики. йдеться про селище Бражківка Ізюмського району. Про звільнення Бражківки прямо у звітах Генштабу ЗСУ не сказано, але на карті від моніторингової групи DeepState цей населений пункт показаний як контрольований українською армією, пише Фокус

Село Бражківка в Харківській області, яке знаходиться на Слов’янському напрямі бойових дій, ймовірно вже під контролем ЗСУ. Такий висновок можна зробити з карти бойових дій, яку складає моніторингова група DeepState.

Про те, що цей населений пункт узяли українські війська у звітах Генштабу за останні кілька днів, прямо не вказано. Але в звіті за 25 серпня йдеться про те, що на Слов’янському напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії окрім інших населених пунктів і село Бражківку Харківської області.

26 серпня Генштаб повідомив про те, що обстріл біля Бражківки триває, а також армія РФ завдала в цьому районі авіаударів.

У вечірньому зведенні за 27 серпня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що росіяни намагалися наступати у напрямку Бражківки, але ця спроба не мала успіху та зазнавши втрат ворог відступив.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 серпня, а вже розпочалася 186 доба війни Росії проти України, йдеться про те, що на Слов’янському напрямку тривають обстріли багатьох населених пунктів, зокрема й Бражківки.

Це означає, що карта моніторингової групи DeepState показує реальну ситуацію на фронті та село Бражківка зараз під контролем України. Згідно з цією картою до 24 серпня воно знаходилося в руках росіян. Але точної дати, коли сталося звільнення населеного пункту, немає, якщо говорити про зведення Генштабу ЗСУ.

Від Бражківки до Ізюму – 20 км. До війни там проживало 330 осіб

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