Ізюмський район: заживили ще одне деокуповане село

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” частково відновили електропостачання у селі Заводи Оскільської територіальної громади.

Як розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, це село дуже постраждало внаслідок бойових дій, а електромережа була зруйнована вщент, повідомляє Харківобленерго.

«Окремо кожну вулицю, кожну лінію ми пройшли з розрахунками саперів.

Але незважаючи на всі перешкоди, ми впоралися. Перші споживачі Заводів – уже зі світлом.

Наступного тижня електропостачання в селі буде відновлене повністю», – зазначив Віталій Борщ.

За словами начальника РЕМ, щоб повернути електрику жителям цього села, фахівці обленерго практично з нуля побудували 1,5 км зруйнованої обстрілами високовольтної лінії 10 кВ, а також замінили пошкоджений трансформатор на одній із підстанцій.

Агентство Телевидения Новости