Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 15 квітня: 52 доба війни

Через ведення бойових дій на території України перенесено ротацію підрозділів 68-ї загальновійськової армії Східного військового округу в Сирійській Арабській Республіці.

За наявною інформацією, військкомати Центрального військового округу збройних сил російської федерації агітують військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, до підписання короткострокових контрактів терміном від 3 місяців до 1 року.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури з території білорусі.

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на перегрупуванні, посиленні угруповання своїх військ та продовженні утримання позицій в районі міста Харкова.

На Ізюмському напрямку основні зусилля окупантів зосереджено на утриманні зайнятих рубежів та позицій в районі населених пунктів Суха Кам’янка, Сулигівка, Бражківка, Мала Комишуваха та Андріївка.

Ворог намагається покращити тактичне положення, протягом доби здійснив спробу проведення наступально-штурмових дій та намагався просунутись вглиб населеного пункту Довгеньке. Успіху не має, зазнав значних втрат. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку з території російської федерації переміщено підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.

Після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник буде намагатись відновити наступ у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються здійснювати вогневий вплив та вести штурмові дії на більшості напрямків. Ворог посилив угруповання військ за рахунок переміщення з території Бєлгородської області у район населеного пункту Сватове окремих підрозділів Центрального військового округу.

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