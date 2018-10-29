Звернення до Українського народу з нагоди 74-ї річниці вигнання нацистів з України
Дорогі співвітчизники!
Друга світова війна - це не лише історична давність чи зарубцьована рана на тілі сучасної цивілізації, це найбільша трагедія людей, що не полишає нас і донині.
У тій трагедії Україна має свій особливий, жертовний рахунок незліченних людських втрат. Війна, окупація і врешті здобута перемога коштували нам, за різними оцінками, від восьми до десяти мільйонів безневинно загублених життів.
Вічна і світла пам’ять загиблим.
74 роки тому наша земля, що була суцільною ареною запеклих бойових дій, скинула з себе смертельний зашморг нацистських поневолювачів.
Але ще довго, до останнього дня війни, українці хоробро воювали у лавах Червоної армії та регулярних військ держав Антигітлерівської коаліції, боролися з ворогом у підпільних рухах опору багатьох європейських країн, ціною власного здоров’я у тилу безперервно забезпечували потреби фронтів.
Після того, як у світі запанував довгоочікуваний мир, воїни Української повстанської армії чинили відчайдушний опір сталінському режимові, гинули у нерівних боях з військами НКВС.
Доземний уклін і сердечна вдячність усім людям старшого покоління та особисто кожному учаснику тих буремних подій за звершений подвиг заради вільного й щасливого життя нащадків.
Ваші особиста мужність та незборима сила духу, шановні ветерани, вагомий ратний і трудовий внесок у спільну звитягу заслужено визнані міжнародним співтовариством.
Саме на ваших життєвих прикладах, чеснотах та вистражданих перемогах виховані сучасні патріоти - захисники України.
Сьогодні доблесні спадкоємці героїв Другої світової війни й української визвольної боротьби дають рішучу відсіч новоявленим російським агресорам та їх приспішникам на Сході держави.
Вірю у потугу, успіх і славу наших воїнів.
Бажаю усім миру, міцного здоров’я та нових звершень на обраному шляху.
Слава Україні!
Героям слава!
Петро ПОРОШЕНКО
Источник: president.gov.ua