Звернення до Українського народу з нагоди 74-ї річниці вигнання нацистів з України

Дорогі співвітчизники!

Друга світова війна - це не лише історична давність чи зарубцьована рана на тілі сучасної цивілізації, це найбільша трагедія людей, що не полишає нас і донині.

У тій трагедії Україна має свій особливий, жертовний рахунок незліченних людських втрат. Війна, окупація і врешті здобута перемога коштували нам, за різними оцінками, від восьми до десяти мільйонів безневинно загублених життів.

Вічна і світла пам’ять загиблим.

74 роки тому наша земля, що була суцільною ареною запеклих бойових дій, скинула з себе смертельний зашморг нацистських поневолювачів.

Але ще довго, до останнього дня війни, українці хоробро воювали у лавах Червоної армії та регулярних військ держав Антигітлерівської коаліції, боролися з ворогом у підпільних рухах опору багатьох європейських країн, ціною власного здоров’я у тилу безперервно забезпечували потреби фронтів.

Після того, як у світі запанував довгоочікуваний мир, воїни Української повстанської армії чинили відчайдушний опір сталінському режимові, гинули у нерівних боях з військами НКВС.

Доземний уклін і сердечна вдячність усім людям старшого покоління та особисто кожному учаснику тих буремних подій за звершений подвиг заради вільного й щасливого життя нащадків.

Ваші особиста мужність та незборима сила духу, шановні ветерани, вагомий ратний і трудовий внесок у спільну звитягу заслужено визнані міжнародним співтовариством.

Саме на ваших життєвих прикладах, чеснотах та вистражданих перемогах виховані сучасні патріоти - захисники України.

Сьогодні доблесні спадкоємці героїв Другої світової війни й української визвольної боротьби дають рішучу відсіч новоявленим російським агресорам та їх приспішникам на Сході держави.

Вірю у потугу, успіх і славу наших воїнів.

Бажаю усім миру, міцного здоров’я та нових звершень на обраному шляху.

Слава Україні!

Героям слава!

Петро ПОРОШЕНКО

Источник: president.gov.ua

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