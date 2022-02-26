ЗВЕРНЕННЯ Командувача Командування Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука

Шановні воїни Повітряних Сил!

Бойові побратими!

Мужній український народе!

Російські окупанти ведуть підлу наступальну загарбницьку війну на нашій рідній землі. Застосовують проти Збройних Сил та мирних мешканців балістичні ракети дальньої дії, оперативно-тактичні комплекси й оперативно-тактичну авіацію.

З перших хвилин масштабного нападу Росії, Повітряні Сили Збройних Сил України першими прийняли на себе масовані ракетні удари окупаційних військ. Адже першочерговою ціллю ворога було знищення об’єктів системи протиповітряної оборони держави.

Проте ми встояли, витримали удари противника!

Наші сили з протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. А це, десятки, сотні врятованих життів!

Щогодини Повітряні Сили наносять нищівних втрат ворогу. Тільки протягом першої доби нападу рф, у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.

Хочу відзначити мужність та героїзм наших льотчиків. На важливому напрямку поблизу Гостомеля, бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм.

Сьогодні вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника.

Стійкість та мужність виявили військовослужбовці підрозділів радіотехнічних військ при відбиті атак російських диверсійних груп. Особовий склад окремого радіолокаційного взводу, незважаючи на значні втрати серед військовослужбовців, утримав позицію та вийшов у визначений район.

Підрозділи радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького в короткий термін та з незначними втратами військової техніки і озброєння зуміли передислокуватися у визначений район та приступили до виконання бойових завдань.

Сьогодні угруповання Повітряних Сил продовжує ведення бойових дій, самовіддано відбиває повітряні удари противника та веде постійну повітряну розвідку.

До строю авіації Повітряних Сил повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана – до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас. Свій досвід та професійні навички вони демонструють при виконанні найскладніших завдань, зокрема в небі над столицею нашої України.

Загалом, за дві доби війни, російські окупаційні війська втратили 14 літаків різних типів, вісім гелікоптерів, 102 танки, 536 бойових броньованих машин, 15 гармат, ЗРК БУК-М1, десятки безпілотних авіаційних комплексів.

На жаль, внаслідок бойових дій агресора, Повітряні Сили зазнали непоправних втрат. Ми низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю загиблих Героїв та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

З вірою у Перемогу, з вірою у святість справи, з вірою в Український народ, ми будемо звільняти рідну землю від російського агресора.

Зробимо йому вогняну дорогу в пекло!

Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!

Слава Збройним Силам України!

Слава Україні! Смерть окупантам!

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук

Источник: facebook.com / Міністерство оборони України

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