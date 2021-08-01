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Звільнення Криму – це історичне завдання Української держави

Звільнення Криму – це історичне завдання Української держави

Для цього, зокрема, Крим має бути постійно присутнім в експертній та науковій думці світу

“Тема деокупації Криму об’єднає найбільшу в історії України глобальну експертну мережу аналітиків і науковців. Вже маємо майже 180 українських та іноземних експертів з 33 країн. І ці цифри зростатимуть”, – сказав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кримська платформа – новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на триваючу окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повного відновлення суверенітету України над півостровом. Офіційно діяльність Кримської платформи буде започатковано на інавгураційному саміті, проведення якого заплановано 23 серпня 2021 року в Києві.

Під час засідань буде оприлюднено докази порушень країною-окупантом міжнародного права, прав людини та мілітаризації представниками російських силових структур території окупованого Криму. Докази зібрані, в тому числі, воєнною розвідкою України.

Источник: gur.gov.ua

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