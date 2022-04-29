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Звільнено ще 2 села на Харківщині

Звільнено ще 2 села на Харківщині

На офіцйному каналі ГУР МО з’яилась підтвердження звільнення Руської Лозової:

“Силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині. Наразі воно повністю під контролем ЗСУ.

Це стратегічно важливий населений пункт, що знаходиться на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова”, – йдеться у повідомленні.

Також у пабликах йдеться про те, що з боку Руської Лозової й наразі чутно вибухи, це начебто ВСУ продовжує зачистку.

Також у пабликах самі бійці оприлюнили інформацію про звільнення Момотово біля Кутузовки.

Агентство Телевидения Новости

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