«Зубы выбьем»: что говорили об Украине Блинкен и Лавров

В среду вечером, 19 мая, «на полях» министерской встречи Арктического совета в Исландии состоялись переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В который раз удача отвернулась от российской дипломатии. Глава американского ведомства внешней политики прочертил красные линии и заверил, что США будут реагировать на агрессивные действия России, пишет автор Лилия Корнилова на сайте «Obozrevatel».

«Не секрет, что между нами есть разногласия. И когда дело доходит до этих разногласий, то, как сказал президент Байден президенту Путину, если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров, наших союзников, мы ответим», — сказал Энтони Блинкен, открывая переговоры. Он отметил, что «существует много сфер, где наши (США и России — прим. авт.) интересы совпадают частично или полностью, и мы считаем, что здесь мы можем работать вместе, опираясь на эти интересы».

В свою очередь, Сергей Лавров заявил: «Мы серьезно расходимся в оценках международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами „на столе» и, конечно, на взаимоуважительной основе».

На самом деле история показала, что Россия не готова к честному диалогу даже «с фактами „на столе»». У Путина на все факты один ответ — «ихтамнет».

Встреча заняла больше времени, чем ожидалось — почти два часа, и не обошлась без конфузов. В частности, как сообщает «Рейтер», спустя полчаса после начала переговоров стало известно о введении санкций США в отношении восьми судов и компаний, которые принимают участие в строительстве «Северного потока-2».

Вашингтон не ввел санкции против компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига. Это ошибочное решение, которое потенциально ослабит рычаги американской стороны во время анонсированного саммита, однако оно направлено скорее на поддержание «текущего темпа игры между Москвой и Вашингтоном» в преддверии встречи президентов. Россия же на встречные шаги для достижения компромисса не настроена. Если Москвой будет взят курс на эскалацию отношений с США, то саммит может и не состояться.

В кулуарах говорят о договоренностях внутри истеблишмента США, если Кремль нарушит взятые обязательства по итогам встречи Джо Байдена и Владимира Путина, то будут введены ранее анонсированные кабальные санкции против России. Энтони Блинкен неоднократно говорил, что готов «сделать все, что только возможно, чтобы остановить „Северный поток-2″». В США против газопровода выступают обе партии, а в апреле Европарламент призвал остановить проект. Надо отметить, что газопровод только усугубит европейскую зависимость от газа России. Учитывая угрозу, исходящую от реваншистской внешней политики Москвы, это геополитическая халатность, которая вознаграждает Владимира Путина, посягающего на суверенитет Украины и других стран.

История с санкциями напомнила, как в феврале с рабочим визитом в Москву прибыл Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он находился в России несколько дней, и 5 февраля, буквально между сменой блюд во время официального приема, узнал о высылке сотрудников диппредставительств Швеции, Польши и Германии. Российские власти обвинили дипломатов в участии в незаконных акциях в поддержку Алексея Навального, и заявив, что «такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу», велели паковать чемоданы.

Пикантности февральской истории добавил тот факт, что сотрудники диппредставительств якобы были замечены на акциях 23 января, а решение было принято 5 февраля — как раз в день переговоров Жозепа Борреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В кулуарах пришли к выводу, что это было сделано специально, чтобы унизить европейского гостя. Злые языки говорили, что высылка — это был сюрприз, вишенка на торте для главы европейской дипломатии, но американцы узнали и опубликовали новость, расстроив того раньше времени.

Но вернемся в Исландию.

После переговоров министр иностранных дел России сделал заявление для прессы, отметив, что беседа с госсекретарем США показалась ему «конструктивной». Не будем пересказывать его речь, так как Сергей Лавров не сказал ничего нового. По его словам, «как не раз подчеркивал президент России В.В. Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов [мы] готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на нашей двусторонней повестке дня, и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов».

Текст заявления опубликован на сайте МИД России, а мы лишь отметим, что в нем нет ни слова об Украине.

Госдепартамент США также опубликовал заявление для прессы по итогам встречи в Рейкьявике, которое несколько расходится с российским. В частности, в отношении Украины в нем говорится, что «госсекретарь Блинкен выразил нашу глубокую обеспокоенность по поводу текущего развертывания российских войск в Украине и возле нее», а также подтвердил решимость президента США Джо Байдена «твердо защищать интересы США в ответ на действия России, наносящие вред нам или нашим союзникам».

Заявления США и России расходятся не первый раз. Например, по итогам телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина, который состоялся 13 апреля, в сообщении для прессы на сайте президента России также «забыли» упомянуть Украину. В то время как на сайте президента США было сказано: «Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил нашу озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность».

Российские власти продолжают строить для народа информационные потемкинские деревни, где Россия якобы на равных ведет переговоры с США. Правда, по мере сползания страны в экономическую пучину все меньше россиян в это верит. Скажем, на днях стало известно, что в России могут ввести «налог на смерть» для того, чтобы россиянам якобы не надо было копить на свои похороны (экономисты же считают, что все дело в $13 млрд ежегодных поступлений в бюджет). Его предлагают вычитать из зарплаты, деньги будут копиться на спецсчете и в случае смерти покроют расходы на похороны. Правительство внесет законопроект в Госдуму после сентябрьских парламентских выборов, чтобы раньше времени не будоражить умы избирателей (как было с пенсионной реформой).

В России по-разному оценивают итоги переговоров. Пропаганда, традиционно, «в восхитительном настроении» — Москва и Вашингтон продвигаются к некоей сделке, определены точки компромисса, от перемирия выиграет больше Россия, так как Байдену придется объяснять американцам, почему он пошел на сделку с российским диктатором… Скептики же говорят, что на встрече не была поднята ни одна важная для России тема, к примеру, снятие санкций…

А вот в телеграм-канале «RT на русском», финансируемом правительством России, был опубликован странный пост. Якобы «поздно вечером во вторник Сергей Лавров вместе с российской делегацией прилетел в Душанбе на саммит ОДКБ», «в шесть утра в среду уже приехал на заседание», затем он «сел в самолет и полетел через полконтинента — из Таджикистана в Исландию», «девять часов в полете», после чего «поехал уже на второй саммит за сутки», где «для разминки провел встречу со шведской коллегой», «отправился на двухчасовой деловой ужин», «и уже в первом часу ночи сел за стол переговоров с госсекретарем Блинкеном», в два часа ночи «вышел к прессе», чтобы «отработав фактически сутки», «с утра вести новые переговоры уже второго дня Арктического форума».

Автор обращает внимание, что министру иностранных дел «два месяца назад исполнился 71 год», и удивляется, почему «никто не обсуждает, как человек может выдерживать такие нагрузки». Удивляемся вместе с ним, зачем списывать провалы российского диктатора на возраст дипломата.

В четверг, 20 мая, Владимир Путин заявил: «Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил». Тут никакая дипломатия не поможет…

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»