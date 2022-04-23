Зупинити ядерний тероризм рф: Україна озвучила вимогу до МАГАТЕ

Крилаті ракети, які в середині квітня пролетіли у критичній близькості над Південноукраїнською АЕС, – це тривожний дзвінок не тільки для України, а й для Європи і усього світу, зазначають в «Енергоатомі».

«Камери спостереження ПАЕС зафіксували одну із цих ракет у той момент, коли вона майже поцілила в ядерний реактор. Із жахом можна представити, якби ракета все ж таки вдарила по станції або потрапила в блок! Це була б катастрофа планетарного масштабу! Цей черговий акт ядерного терроризму рф загрожує безпеці всього світу!» – наголосив керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

Цей інцидент, спровокований агресором, потребує якнайшвидшого скликання спеціального позачергового засідання Ради Керуючих МАГАТЕ.

«Ми вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму рф, виводу її військових формувань з терріторії ЗАЕС та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС», – сказав пан Котін.

Крім того, МАГАТЕ повинно виступити з вимогою негайного припинення обстрілів території України крилатими ракетами та ракетами класу Іскандер, Калібр тощо.

«Також ми бачимо необхідність у посиленні нашого проєкту резолюції 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН окремим пунктом резолютивної частини», – зазначив очільник Енергоатома.

Зокрема, там має міститись вимога Генасамблеї ООН до рф стосовно негайного припинення обстрілів території України крилатими та оперативно-тактичними ракетами, «адже це загрожує потраплянням снарядів в ядерні об’єкти з катастрофічними для всього людства наслідками і є актами ядерного тероризму».

Источник: sprotyv.info

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