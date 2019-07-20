110 тонн на електротязі: як виглядає найбільший електрогрузовик у світі

Компанія Kuhn Schweiz AG створила найбільшу у світі вантажівку, яка працює на електротязі, яку назвали eDumper.

Зараз вона їздить гірському кар'єрі в Біле, що у Швейцарії, і здатна перевозити більше ніж 60 тонн вапна і мергелю.

Загальна вага автомобіля при повному завантаженні становить 110 тонн, з яких 4,5 тонн це акумуляторний блок.

Як і всі електромобілі, eDumper використовує у своїй роботі систему рекуперації. При тому, що бразильський автогонщик і переможець Formula E 2017 року Лукас ді Грассі був здивований силою цієї системи.

«Автомобіль був завантажений 75 тоннами каменів. Ми виїхали з зарядженою на 90% батареєю і їхали по крутому схилу вгору. В кінці шляху батарея розрядилася до 80%. Але під час повернення назад вдалося відновити 8%, і загальний її обсяг по завершенню поїздки склав 88% », - сказав він.

Шини eDumper досягають 1,8 метра у висоту, і це допомагає самоскиду справлятися з крутими схилами, а також ефективно працювати в складних погодних умовах. Щоб піднятися в кабіну, водієві потрібно подолати дев'ять сходинок.

Завдяки потужності акумулятора в 600 кВтч і системі рекуперативного гальмування, вантажівка економить 50 000 тонн дизельного палива на рік, а також скорочує викиди CO2.

«У неї потужності, як у трьох автомобілів Formula E», - додав ді Грассі.

Раніше ЕлектрОВісті писали, що безпілотному тягачу кабіна не потрібна, вирішили в компанії Volvo, і прибрали її повністю - так роботизована фура зможе ефективніше перевозити вантажі. Першою роботою робовантажівки Vera буде доставка контейнерів в термінал шведського порту.

Також Renault Trucks допомагає округу у Франції - метрополії Ліон реалізувати план впровадження джерел енергоживлення до автопарку сміттєвозів. Renault представив повністю електричну вантажівку-сміттєвіз D Wide Z.E.

Источник: elektrovesti.net

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