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120 км на одном заряде: в Украине начали продавать электромобиль дешевле $4 000

120 км на одном заряде: в Украине начали продавать электромобиль дешевле $4 000

В Украине стартовали продажи электромобиля по цене, которая немного превышает 100 000 гривен.

В продажу поступил электромобиль Fulu Mk1, стоимость которого составляет 109 999 гривен, что по курсу $ по состоянию на 19 октября меньше $4 000.

Fulu Mk1 производит компания из Китая. Он отличается довольно маленькими габаритами. Длина его составляет 2 450 мм, ширина 1 230 мм, высота – 1 550 мм, а масса всего 435 килограммов.

120 км на одном заряде: в Украине начали продавать электромобиль дешевле $4 000

Но при этом всем конструкторы смогли сделать это чудо техники четырехместным.

120 км на одном заряде: в Украине начали продавать электромобиль дешевле $4 000

Электромотор развивает 2,2 кВтч и позволяет авто ехать с максимальной скоростью в 45 км/ч.

120 км на одном заряде: в Украине начали продавать электромобиль дешевле $4 000

Свинцовые аккумуляторы обеспечивают запас хода в 120 км, а зарядить электромобиль можно за 8 часов.

120 км на одном заряде: в Украине начали продавать электромобиль дешевле $4 000

Ранее в редакцию «Автогика» присылали фото разгрузки этого автомобиля на стоянку в районе Подола.

120 км на одном заряде: в Украине начали продавать электромобиль дешевле $4 000

Как ранее сообщал Autogeek, Министерство финансов и Государственная фискальная служба отказались от продления действующих нулевых ставок на ввоз в Украину электромобилей.

Источник: autogeek.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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