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14 апреля из Харькова отправятся три эвакуационных рейса

14 апреля из Харькова отправятся три эвакуационных рейса

Расписание эвакуационных и регулярных рейсов на 14 апреля.

Согласно информации компании Укрзализныця, 14 апреля через Харьков будут курсировать следующие рейсы:

07:50 - 138/137 Хмельницкий - Лозовая (билеты в продаже)

08:30 - 753 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

11:30 - 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (бесплатно)

12:06 — 45/46 Лозовая – Ужгород (бесплатно)

14:58 - 17/18 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

17:00 - 755 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)

19:27 - 795/796 Харьков-Пас. – Днепр (билеты в продаже)

20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий (бесплатно)

21:08 - 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (билеты в продаже)

21:43 - 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная (билеты в продаже)

22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая (билеты в продаже)

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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