14 апреля из Харькова отправятся три эвакуационных рейса
Расписание эвакуационных и регулярных рейсов на 14 апреля.
Согласно информации компании Укрзализныця, 14 апреля через Харьков будут курсировать следующие рейсы:
07:50 - 138/137 Хмельницкий - Лозовая (билеты в продаже)
08:30 - 753 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)
11:30 - 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (бесплатно)
12:06 — 45/46 Лозовая – Ужгород (бесплатно)
14:58 - 17/18 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)
17:00 - 755 Харьков-Пас. – Львов (билеты в продаже)
19:27 - 795/796 Харьков-Пас. – Днепр (билеты в продаже)
20:35 - 138/137 Лозовая - Хмельницкий (бесплатно)
21:08 - 1/2 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск (билеты в продаже)
21:43 - 8/7 Харьков-Пас. – Одесса-Главная (билеты в продаже)
22:10 - 45/46 Ужгород - Лозовая (билеты в продаже)
Источник: vecherniy.kharkov.ua