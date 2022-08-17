17 августа будет открыт троллейбусный маршрут №51

Троллейбусный маршрут №51 будет открыт сегодня, 17 августа, сроком на два месяца, и в связи с этим будет закрыт временный автобусный маршрут.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с большим увеличением пассажиропотока по направлению от жилого массива «Рогань» и ул. Зубарева до станции метро «Индустриальная».

Троллейбус №51 будет курсировать так: разворотный круг «Ул. 12 Апреля» - пр. Героев Харькова - ул. Роганская - ул. Луи Пастера - ул. Грицевца - разворотный круг «Ул. Роганская».

В департаменте отметили, что в связи с открытием троллейбусного маршрута №51 будет закрыт временный автобусный маршрут №16э «Автостанция «Индустриальная» - ул. Зубарева» с путем следования: автостанция «Индустриальная» - пр. Героев Харькова - ул. Роганская - ул. Грицевца - ул. Зубарева.

Джерело: https://t.me/hueviykharkov/74589

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