3 причины задуматься о покупке криптовалюты

В 2017 году произошел криптовалютный бум, когда за полгода курс биткоина поднялся до 20 тыс. долларов. 2018 прошел спокойно, а в 2019 году снова начался стремительный рост стоимости актива.

Эксперты Биткоин банк BUY Bank проанализировали ситуацию и назвали 3 причины, почему стоит вложиться в биткоин и прочие альткоины.

Отсутствие инфляции

Криптовалюты представляют собой математический алгоритм, согласно которому они имеют ограниченную эмиссию. Для большинства из них это 21 млн. Исключением с недавних пор стал эфириум, поскольку руководство решило не ограничивать эмиссию.

Наличие предельного объема криптоденег гарантирует, что они не будут терять покупательной способности. Это значит, что их курс будет постоянно расти, что делает инвестиции даже более надежными, чем в золото.

Большие возможности

Криптовалюты представляют собой платежный механизм, который позволяет убрать посредника между отправителем и получателем перевода. Пользователю не нужно платить дополнительные комиссии и терять деньги.

Еще один момент — возможность отправки международных переводов с высокой скоростью выполнения транзакций. При этом платежи остаются анонимными.

Материальное обеспечение активов

Для обработки транзакций и создания блокчейн-структур нужны сотни и даже тысячи компьютеров. С ростом числа пользователей количество используемого оборудования будет постоянно увеличиваться. Его стоимость будет влиять на обоснование той или иной криптовалюты. К этому параметру следует прибавить цену на электроэнергию.

Все это позволяет с уверенностью говорить, что криптовалютные активы будут дорожать и через 5–6 лет принесут дивиденды инвестору.

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