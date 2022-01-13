4 главных плюса магнитных держателей для телефона в авто
Современные смартфоны могут использоваться в качестве навигаторов, на них могут быть установлены приложения для водителей такси, с этих устройств можно прослушивать музыку в авто. Чтобы автомобилисту было комфортно пользоваться телефоном, рекомендуется использовать специальные автомобильные держатели для мобильных устройств. Они помогают уберечь гаджет от повреждений и падений во время движения транспортного средства.
Чаще всего автомобилисты используют магнитный держатель для телефона в машину. Это приспособление отличается простотой в эксплуатации и имеет много преимуществ. Приобрести магнитный держатель можно на сайте gelius.ua. Там много интересных моделей, которые будут не только эффективно справляться со своими задачами, но и органично впишутся в любой интерьер машины.
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Универсальность
Магнитные держатели можно использовать независимо от размеров устройства, его производителя, материала, из которого изготовлен корпус гаджета. Приспособление чаще всего используется для крепления телефонов, но они могут удержать и планшеты, навигаторы.
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Компактность
Магнитные держатели являются одними из самых компактных среди приспособлений подобного назначения. Они не бросаются глаза и не портят интерьер машины, а органично дополняют его.
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Удобство в эксплуатации
Особенность магнитных держателей в том, что их можно установить практически на любое место в автомобиле. Их можно зафиксировать:
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на лобовом стекле;
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на торпеде;
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на зеркале заднего вида;
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на решётке дефлектора.
Автомобилист может разместить крепление так, чтобы гаджет был хорошо виден, находился на расстоянии вытянутой руки и при этом не закрывал показания приборов и обзор дороги.
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Надёжность
Держатель оснащён мощными магнитами, которые способны удерживать даже крупные гаджеты с металлическим корпусом. На смартфон с пластиковым корпусом достаточно приклеить специальную пластину, которая идёт в комплекте. При этом устройства крепятся и снимаются легко.
Магнитные держатели для телефонов в автомобиле — это компактные и простые в использовании приспособления. С их помощью можно надёжно закрепить смартфон на решетке дефлектора, торпеде, лобовом стекле. Магнитные держатели позволяют удобно использовать телефон во время движения, не отвлекаясь от дороги, и оберегают гаджет от повреждений во время сильной тряски и резких торможений.