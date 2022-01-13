4 главных плюса магнитных держателей для телефона в авто

Современные смартфоны могут использоваться в качестве навигаторов, на них могут быть установлены приложения для водителей такси, с этих устройств можно прослушивать музыку в авто. Чтобы автомобилисту было комфортно пользоваться телефоном, рекомендуется использовать специальные автомобильные держатели для мобильных устройств. Они помогают уберечь гаджет от повреждений и падений во время движения транспортного средства.

Чаще всего автомобилисты используют магнитный держатель для телефона в машину. Это приспособление отличается простотой в эксплуатации и имеет много преимуществ. Приобрести магнитный держатель можно на сайте gelius.ua. Там много интересных моделей, которые будут не только эффективно справляться со своими задачами, но и органично впишутся в любой интерьер машины.

Универсальность

Магнитные держатели можно использовать независимо от размеров устройства, его производителя, материала, из которого изготовлен корпус гаджета. Приспособление чаще всего используется для крепления телефонов, но они могут удержать и планшеты, навигаторы.

Компактность

Магнитные держатели являются одними из самых компактных среди приспособлений подобного назначения. Они не бросаются глаза и не портят интерьер машины, а органично дополняют его.

Удобство в эксплуатации

Особенность магнитных держателей в том, что их можно установить практически на любое место в автомобиле. Их можно зафиксировать:

на лобовом стекле;

на торпеде;

на зеркале заднего вида;

на решётке дефлектора.

Автомобилист может разместить крепление так, чтобы гаджет был хорошо виден, находился на расстоянии вытянутой руки и при этом не закрывал показания приборов и обзор дороги.

Надёжность

Держатель оснащён мощными магнитами, которые способны удерживать даже крупные гаджеты с металлическим корпусом. На смартфон с пластиковым корпусом достаточно приклеить специальную пластину, которая идёт в комплекте. При этом устройства крепятся и снимаются легко.

Магнитные держатели для телефонов в автомобиле — это компактные и простые в использовании приспособления. С их помощью можно надёжно закрепить смартфон на решетке дефлектора, торпеде, лобовом стекле. Магнитные держатели позволяют удобно использовать телефон во время движения, не отвлекаясь от дороги, и оберегают гаджет от повреждений во время сильной тряски и резких торможений.

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