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5 авто на украинском рынке, которые чаще всего требуют ремонта

5 авто на украинском рынке, которые чаще всего требуют ремонта

По статистике покупок запасных частей были обнаружены три модели старых автомобилей, которые чаще всего требуют замены основных узлов. Тройку лидеров возглавляет Daewoo Lanos, пишет Автотема, ссылаясь на Autonews.

Аналитики центра RIA.com подсчитали, что украинцы с начала 2019 приобрели запчастей на сумму 20 285 тысяч гривен. Самыми популярными для заказа стали двигатель, передние и задние двери, а также запчасти к коробке передач.

Чаще всего следующие детали заказывали на автомобиль Daewoo Lanos: двери, переднее крыло и запчасти к трансмиссии.

Второе место по заявкам на ремонт занимает Renault Megane. К нему владельцы чаще всего докупают масляный поддон для двигателя, блок предохранителей и порог.

Третье место по популярности поиска запчастей стал Chevrolet Aveo. К производной американского автопрома заказывают головку блока цилиндров, колпаки на диски и фаркоп.

Двигатель чаще всего покупают для ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107. В списке также есть запчасти к коробке передач и фаркоп.

Предлагаем ознакомиться с инфографикой:
5 авто на украинском рынке, которые чаще всего требуют ремонта

Источник: autotheme.info

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Темы: авто, ремонт

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