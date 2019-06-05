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5 проблем с дизелем, которые нельзя игнорировать

5 проблем с дизелем, которые нельзя игнорировать

Автомобили с дизельным двигателем считаются самыми выносливыми и надежными. Они легко выезжают без ремонта за отметку в 400-500 тысяч км, поэтому их владельцы полностью уверены в своих железных конях. Парадоксально, но именно эта уверенность мешает многим вовремя заметить надвигающиеся проблемы с дизельным двигателем и поставить машину на ремонт.

Экспертами сервисного центра рассказали о 5 распространенных симптомах будущей серьезной поломки, игнорирование которых приводит к полной остановке двигателя на капремонт.

Сложный запуск двигателя

5 проблем с дизелем, которые нельзя игнорировать

Первым звоночком к тому, что с дизельным мотором происходят неприятности, служит плохой запуск машины. Причин у этого может быть много, поэтому действовать нужно следующим образом:

  1. отбросить любые банальные проблемы, будь то низкий заряд аккумулятора, недостаток топлива в баке, протечки в топливной магистрали, грязный фильтр, ошибка датчика температуры;
  2. если первые методы не сработали – значит, проблема таится глубже, в топливной системе, форсунках, свечах накаливания.

Специалисты рекомендуют сложные работы по настройке и ремонту ТНВД, форсунок, системы Common Rail, доверять только опытным профессионалом. Без специальных компьютерных стендов в собственном гараже вы только расстроите работу двигателя и увеличите стоимость его ремонта. Современные машины устроены очень сложно, поэтому не нужно переоценивать свои силы.

Повышенный расход топлива

5 проблем с дизелем, которые нельзя игнорировать

Увеличенное потребление топлива двигателем также сигнализирует о серьезных нарушениях в его работе. Для стабильной эксплуатации двигателя важно, чтобы он всегда был в рабочем режиме. Увеличенный расход солярки способствует образованию нагара от несгоревшего топлива:

  • в камерах сгорания;
  • на клапанах системы газораспределения;
  • в выхлопной системе;
  • на лопатках турбокомпрессора.

“Это приведет к преждевременному износу всех узлов и механизмов, снижению тяговых и динамических характеристик машины. Увеличение расхода на 20% при стандартном сценарии езды – подвод заехать в мастерскую на диагностику”, – отмечают в “Турбомикрон”.

Снижение мощности двигателя и тяги

5 проблем с дизелем, которые нельзя игнорировать

Но тяговые возможности автомобиля ухудшаются не только на фоне повышенного расхода топлива. Есть много причин подобной неисправности, главной из которых эксперты считают проблемы с ТНВД. 

По словам экспертов, явными признаками проблем с ТНВД служат:

  • нестабильная работа двигателя, особенно на малых оборотах;
  • плавающая мощность;
  • появление посторонних шумов в ТНВД;
  • течь в корпусе насоса;
  • увеличение дымности выхлопа.

Жесткая работа двигателя

5 проблем с дизелем, которые нельзя игнорировать

Жесткая работа двигателя, которая сопровождается вибрацией и гулом, указывает не только на проблемы с ТНВД, но и на дефекты в форсунках.  При выходе из строя одной из форсунок двигатель начинает работать неравномерно, нарушается баланс и появляется вибрация. Это довольно неприятный симптом, заметив который все сразу отправляются в мастерскую. И это самое правильное решение, поскольку неисправная форсунка может полностью прийти в негодность, а покупка новой обойдется в целое состояние.

Черный дым из выхлопной трубы

5 проблем с дизелем, которые нельзя игнорировать

И еще один сигнал, который должен заставить вас насторожиться – появление черного дыма из выхлопной трубы. Причем не во время набора оборотов, а при неспешной езде или даже на холостых. Этот признак, по словам специалистов ТурбоМикрон, явно указывает на сбои в работе турбины. Скорее всего, в зону выхлопа попадает масло, которое и окрашивает его в черный цвет.

Если проблему обнаружить на начальном этапе, восстановление турбины обойдется недорого, но если пустить на самотек и редко проверять уровень масла, в высоконагруженных узлах двигателя и в самой турбине происходит “масляное голодание” и потребуется уже серьезный и дорогой ремонт.

Внимательно прислушивайтесь к работе своего автомобиля. 99% всех неисправностей сразу дают о себе знать, главное, обратить на них внимание и показать двигатель опытному мастеру.

Современная компьютерная диагностика позволяет буквально за 10 минут оценить состояние мотора, найти и устранить неисправность. Будьте внимательны!

Источник: mashyna.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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