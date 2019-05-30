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600 километров в час: в Китае показали самый быстрый поезд в мире

600 километров в час: в Китае показали самый быстрый поезд в мире

Власти планируют запустить поезд в 2021 году.

В Китае представили прототип самого быстрого поезда в мире. Об этом сообщает Tech Exprorist.

Поезд будет двигаться при помощи магнитной левитации с максимальной проектной скоростью 600 километров в час (около 372 миль в час).

Первый поезд, разработанный китайской государственной железнодорожной корпорацией, вышел со сборочной линии завода в Циндао. Производители уверены, что запуск сверхскоростного поезда полностью изменит представление о путешествии.

600 километров в час: в Китае показали самый быстрый поезд в мире

“Возьмем в качестве примера расстояние между Пекином и Шанхаем. С учетом времени подготовки к поездке на его преодоление по воздуху уйдет около 4,5 часа или 5,5 часа по железной дороге. На новом поезде это время сократится до 3,5 часа”, – заявил руководитель научно-исследовательской группы инженер Дин Сансан.

В коммерческое производство поезд после испытаний планируют запустить в 2021 году.

Как сообщалось ранее, в Японии тестируют поезд, развивающий скорость до 400 километров в час.

Источник: www.objectiv.tv

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