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9 квітня працюватиме 10 гумкоридорів

9 квітня працюватиме 10 гумкоридорів

На 9 квітня погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у трьох областях.

Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в Telegram

Деталі: Коридори діятимуть:

Донецька область:

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Запорізька область:

Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.

Бердянськ – Запоріжжя,

Токмак – Запоріжжя (Місце зборів: вул. Шевченка, 5),

Енергодар – Запоріжжя (Місце збору автомобілів оголосить місцева влада),

Мелітополь – Запоріжжя.

Якщо окупанти повернуть захоплені автобуси, то людей чекають біля пожежної частини №10.

Источник: pravda.com.ua

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