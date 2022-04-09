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9 квітня працюватиме 10 гумкоридорів
На 9 квітня погодили роботу 10 гуманітарних коридорів у трьох областях.
Джерело: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в Telegram
Деталі: Коридори діятимуть:
Донецька область:
Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область:
Евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами.
Бердянськ – Запоріжжя,
Токмак – Запоріжжя (Місце зборів: вул. Шевченка, 5),
Енергодар – Запоріжжя (Місце збору автомобілів оголосить місцева влада),
Мелітополь – Запоріжжя.
Якщо окупанти повернуть захоплені автобуси, то людей чекають біля пожежної частини №10.
Источник: pravda.com.ua