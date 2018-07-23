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Аеропорт Жуляни обслужив понад один мільйон пасажирів за 6 місяців 2018 року

Аеропорт Жуляни обслужив понад один мільйон пасажирів за 6 місяців 2018 року

#ХронікиЗубожіння

Аеропорт Жуляни («Київ» імені Ігоря Сікорського) в першому півріччі 2018 року обслужив 1 млн 148,5 тис. пасажирів, що на 66,6% перевищило показник за аналогічний період минулого року.

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на avianews.com.

Міжнародними рейсами скористалися 1 млн 107,8 тис. пасажирів, внутрішніми – 40,7 тис. пасажирів.

У період з січня по червень 2018 року аеропорт Жуляни прийняв і відправив 13 506 рейсів, що на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них 11 308 рейсів були міжнародними, 2 198 рейсів – внутрішніми.

У червні 2018 року пасажиропотік в аеропорту Жуляни склав 291,9 тис. осіб, що на 60,3% більше, ніж в червні 2017 року. 284 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами, 7,9 тис. пасажирів – внутрішніми рейсами.

Загальна кількість прийнятих і відправлених аеропортом Жуляни рейсів в червні 2018 року зросло на 31,8% в порівнянні з червнем 2017 року і склало 2 986. З них 2 551 рейс був міжнародним, 435 рейсів – внутрішніми.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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