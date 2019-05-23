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Air France зимой приостановит полеты в Украину

Air France зимой приостановит полеты в Украину

Air France не будет выполнять полеты в Украину в сезоне зимней навигации 2019/2020 годов, авиарейсы Париж-Киев будут приостановлены.

Об этом сообщает портал Avianews со ссылкой на систему бронирования авиаперевозчика, передает "Европейская правда".

Последний рейс в этом году в столице Украины авиакомпания осуществит 26 октября.

С 27 октября в продаже доступны билеты только на рейсы код-шерингового партнера Air France - авиакомпании МАУ.

Восстановит выполнение собственных рейсов Париж-Киев Air France с началом летней навигации, 29 марта 2020 года, с прежней частотой два раза в день.

Как сообщалось, авиакомпания British Airways осенью прекратит выполнение полетов по своему единому маршруту в Украину Киев-Лондон.

 

Агентство Телевидения Новости

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