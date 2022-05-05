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Актуальна інформація щодо запізнення пасажирських поїздів (станом на 21:20):
№5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+10:53);
№120 Львів — Запоріжжя (+10:15 год);
№37 Ужгород — Одеса (+9:55 год);
№45 Ужгород — Лозова (+7:46 год);
№85 Запоріжжя — Львів (+4:44 год);
№60 Чоп — Київ (+4:30 год);
№22 Трускавець — Харків (+4:09 год);
№743 Дарниця — Львів (+2:57 год);
№130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:44 год);
№120 Львів — Запоріжжя (+1:46 год);
№232 Львів — Дніпро (+1:40 год);
№86 Львів — Запоріжжя (+1:30 год);
№42 Львів — Дніпро (+1:25 год);
№706 Перемишль — Київ (+1:04 год);
№753 Харків — Київ — Львів (+46 хв).
Источник: https://t.me/hueviykharkov/58456