Ан-225 “Мрія” виконала другий тестовий політ
27 березня літак “Авіаліній Антонова” Ан-225 “Мрія” виконав другий політ на поточному тижні. Польоти виконуються після часткової модернізації повітряного судна.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.
Тестовий політ виконувався територією Київської області неподалік аеродрому базування у Гостомелі.
Нагадаємо, що попередній тестовий політ “Мрія” здійснювала в денний час 25 березня. Повітряне судно піднялося в небо вперше після півторарічної перерви в польотах.
Як повідомили в ДП “Антонов”, Ан-225 “Мрія” приступив до випробувальних польотів у зв’язку з тим, що була проведена його модернізація. “Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва”.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров