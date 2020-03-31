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Ан-225 “Мрія” виконала другий тестовий політ

Ан-225 “Мрія” виконала другий тестовий політ

27 березня літак “Авіаліній Антонова” Ан-225 “Мрія” виконав другий політ на поточному тижні. Польоти виконуються після часткової модернізації повітряного судна.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.

Тестовий політ виконувався територією Київської області неподалік аеродрому базування у Гостомелі.

Нагадаємо, що попередній тестовий політ “Мрія” здійснювала в денний час 25 березня. Повітряне судно піднялося в небо вперше після півторарічної перерви в польотах.

Як повідомили в ДП “Антонов”, Ан-225 “Мрія” приступив до випробувальних польотів у зв’язку з тим, що була проведена його модернізація. “Зокрема, було встановлено нову систему керування силовою установкою українського виробництва”.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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