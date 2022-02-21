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АТ «Укрзалізниця» запустило модернізовану електричку замаршрутом Харків - Бахмут (ВИДЕО)

АТ «Укрзалізниця» запустило модернізовану електричку замаршрутом Харків - Бахмут (ВИДЕО)

АТ «Укрзалізниця» запустило модернізовану електричку за маршрутом Харків - Бахмут в рамках створення кластера приміських сполучень на сході України

АТ “Укрзалізниця” 18 лютого 2022 року презентувало створення кластера приміських сполучень на сході України з центром у Харкові, що повністю обслуговується модернізованими на власних потужностях Укрзалізниці поїздами. В рамках презентації був відправлений в перший рейс інклюзивний електропоїзд за маршрутом Харків - Бахмут - Харків.

Источник: youtube.com

Видео: Air Production

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