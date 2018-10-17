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Audi планують змінити свій легендартний логотип

Компанія Audi повідомила, що цього місяця подала ескізи на реєстрацію в патентні відомства Німеччини та США на зміну логотипу.

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Так, перши варіант пропонує ті ж кільця, але без перехрещення. Другий варіант являє собою з'єднані в центрі дві пари півкругів.

Нові варіанти можуть з'явитися на новинках Audi – електрокарах, спортивних автомобілях або люксових моделях. За однією з версій QuttroWorld, Audi просто хоче оновити свій логотип за допомогою більш зрозумілого, менш складного дизайну. 

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Источник: http://bilshe.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: audi, авто

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