Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 05:04
Просмотров: 63

Авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей

Авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей

Однако, из-за карантина в Евросоюзе полететь в Польшу пока могут только несколько категорий граждан.

Польская авиакомпания LOT возобновила рейсы между Украиной и Польшей. Об этом в среду, 15 июля, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня авиакомпания LOT возобновила первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению Варшава-Львов-Варшава. Надеюсь, что уже очень скоро ими смогут воспользоваться и украинские туристы", - написал Криклий.

По его словам, сейчас поездки в Польшу разрешены только для иностранцев, дипломатов, граждан Украины, которые имеют действительные рабочие/учебные контракты, вид на жительство в ЕС, моряков, которые направляются на корабль, и украинцев, которые транзитом следуют через ЕС.

 

Источник: korrespondent.net/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: авиа, туризм

Читайте ещё:

Криклий рассказал, как пройти тест на COVID-19 в аэропорту
15.07.2020 06:16    148
Историю Рязани туристам будут рассказывать Грибы с глазами
14.07.2020 09:03    168
Ryanair анонсував п’ять нових маршрутів з України в Італію на 2021 рік
13.07.2020 09:51    162
Turkish Airlines анонсировала возобновление полетов из Харькова
13.07.2020 07:18    170
Турист прожил 100 дней в аэропорту и опоздал на рейс
09.07.2020 10:16    234
Країни, до яких можуть подорожувати українці
08.07.2020 09:46    273
МИД обнародовал инструкции для туристов
07.07.2020 12:10    191
Туроператор рассказал, в какие страны можно отправиться отдыхать без лишних условий
03.07.2020 10:04    274
Максим Степанов про роботу курортів в умовах карантину: Сподіваюся, що повернення жорстких обмежень не буде
02.07.2020 06:26    144
Аэропорт Ярославского сообщил о возобновлении сообщения Харькова с турецкими курортами
01.07.2020 15:45    202
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 