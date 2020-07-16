Авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей

Однако, из-за карантина в Евросоюзе полететь в Польшу пока могут только несколько категорий граждан.

Польская авиакомпания LOT возобновила рейсы между Украиной и Польшей. Об этом в среду, 15 июля, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня авиакомпания LOT возобновила первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению Варшава-Львов-Варшава. Надеюсь, что уже очень скоро ими смогут воспользоваться и украинские туристы", - написал Криклий.

По его словам, сейчас поездки в Польшу разрешены только для иностранцев, дипломатов, граждан Украины, которые имеют действительные рабочие/учебные контракты, вид на жительство в ЕС, моряков, которые направляются на корабль, и украинцев, которые транзитом следуют через ЕС.

Источник: korrespondent.net/

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