Авиакомпания SkyUp отложила старт полетов в 9 стран, а в 22 отменила

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines исключила 22 направления из летней навигации-2020 и отложила старт полетов в 9 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на своем сайте.

"Евросоюз и страны других регионов продолжают действие ограничений на въезд украинцев, поэтому мы вынуждены оптимизировать запланированную ранее полетную программу. Часть направлений полностью отменяется, поскольку они планировались именно на летний сезон. Другая часть направлений, которые планировалось запускать на постоянной основе, стартуют позже", - говорится в сообщении.

Из летней навигации этого года компания исключает следующие направления: Киев - Майорка - Киев; Киев - Тенерифе - Киев; Киев - Ламеция-Терме - Киев (также рейсы из регионов); Киев - Корфу - Киев; Киев - Закинтос - Киев; Киев - Катания - Киев; Киев - Римини - Киев (также рейсы из регионов); Одесса - Ереван - Одесса; Львов - Батуми - Львов; Запорожье - Батуми - Запорожье; Одесса - Батуми - Одесса; Львов - Ираклион - Львов; Одесса - Ираклион - Одесса; Запорожье - Ираклион - Запорожье; Запорожье - Прага - Запорожье; Киев - Пиза - Киев; Киев - Бари - Киев; Львов - Париж (Бове) - Львов; Харьков - Париж (Бове) - Харьков; Одесса - Тбилиси - Одесса; Харьков - Тбилиси - Харьков; Запорожье - Тель-Авив - Запорожье.

По направлению Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Кроме этого, компания откладывает старт полетов до 15 августа в Грецию, Португалию, Италию (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов, запланированных на 3, 7, 10 августа), Испанию, Францию, на Кипр, в Чехию, Армению и в Израиль.

Агентство Телевидения Новости