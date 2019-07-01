Авиарейрейс «Харьков-Тунис» задержали на восемь часов из-за технических неполадок

Рейс Харьков - Тунис задержали на восемь часов. Самолет в Монастир должен был вылететь из Харькова в два часа дня. Люди уже стояли в очереди на посадку, когда им объявили, что вылет откладывается - сначала до пяти часов, а потом - до десяти вечера.

Елена Рубан

Люди там возмущены, собираются перекрывать все остальные рейсы. Я просто не могу находиться там, у меня больная спина. Очень обидно, что они не говорят нам правды. Нам сказали, что самолет неисправный, по техническим причинам он полетел дальше, но как мы знаем, уже посадка на него идет в Киеве

Некоторые пассажиры остались в зале ожидания и, разозлившись, даже пытались препятствовать посадке на другие рейсы.

Людям аннулировали посадочные билеты и попросили забрать свой багаж.

Тем, кто не из Харькова, пообещали бесплатный отель и питание в течении дня.

Олеся Голуб

Они все ссылаются на авиакомпанию, никаких вопросов. Я звонила на горячую линию, мне сказали, что это чартерный рейс, сначала перенесли на 5 часов, потом сказали, что на 10, на сайт выставили информацию. Горячая линия ответила, что никто не дает гарантию, что вы даже вылетите в 10 часов

Представители авиакомпании Sky up подтвердили информацию о задержке. По данным пресс-службы, вылет был перенесен на десять часов вечера из-за технической неисправности.

Агентство Телевидения Новости