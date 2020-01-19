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Авиарейсы в Шарджу из Харькова отменят

Авиарейсы в Шарджу из Харькова отменят

Авиакомпания SkyUp Airlines с 1 февраля приостановит выполнение регулярных авиарейсов в Шарджу (ОАЭ) из Харькова.

Об этом сообщили в компании.

Это связано с закрытием воздушного пространства над Ираном и Ираком. Необходимость облетать территории этих стран увеличила продолжительность полетов, а также вызвала потребность в дозаправке. Это создает неудобства для пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов, - пояснили в компании.

Источник: sq.com.ua

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