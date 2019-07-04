Автобус №226э временно изменил маршрут
Сегодня, 4 июля, движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Садовопарковой до пр. Героев Сталинграда, запрещено до 17:00.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского горсовета.
По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам.
В связи с этим в данный период времени автобус №226э изменил свой маршрут и курсирует так:
при движении в сторону пр. Героев Сталинграда: - ул. Садовопарковая - бул. Жасминовый - пр. Маршала Жукова - пр. Героев Сталинграда и далее по маршруту;
при движении в сторону разворотного круга «Парк «Зустріч» по ул. Харьковских Дивизий: - пр. Героев Сталинграда - пр. Маршала Жукова - бул. Жасминовый - ул. Садовопарковая и далее по маршруту.