Сегодня 09:35
Просмотров: 34
Автолюбителям напоминают о необходимости перехода на “зимнюю резину”
На Харьковщине через несколько дней прогнозируются заморозки, а потом и дожди.
Как сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области, кроме установки зимних шин для всех типов автомобилей, водителям грузовиков рекомендовано укомплектовать автомобиль цепями противоскольжения, буксировочными штангой и тросом и иметь передний и задний крюки.
Напомним, что при столкновении с автобусом были травмированы водитель ВАЗ и четырехлетний мальчик, который находился в автомобиле.
Как сообщалось ранее, 8 ноября в Харькове произошло несколько ДТП с участием общественного транспорта.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина
Загрузка...