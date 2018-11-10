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Автолюбителям напоминают о необходимости перехода на “зимнюю резину”

Автолюбителям напоминают о необходимости перехода на “зимнюю резину”

На Харьковщине через несколько дней прогнозируются заморозки, а потом и дожди.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области, кроме установки зимних шин для всех типов автомобилей, водителям грузовиков рекомендовано укомплектовать автомобиль цепями противоскольжения, буксировочными штангой и тросом и иметь передний и задний крюки.

Напомним, что при столкновении с автобусом были травмированы водитель ВАЗ и четырехлетний мальчик, который находился в автомобиле.

Как сообщалось ранее, 8 ноября в Харькове произошло несколько ДТП с участием общественного транспорта.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

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