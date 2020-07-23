Автомобили могут получить ДВС без распредвала

Британская инжиниринговая компания Camcon Automotive разработала первую в мире концепцию «цифрового двигателя», в котором применена технология интеллектуальных клапанов (iVT). Вся фишка в том, что клапаны управляются электромоторами, что дало возможность отказаться от распредвала.

По заявлению авторов проекта, это позволит сократить расход топлива на 5%, а также уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Особенно это актуально для грузовиков тяжелого класса. Только на одной машине можно сэкономить около 2,5 тыс. фунтов стерлингов в год, а если в автопарке их десятки, а то и сотни, то сумма получается более чем внушительная.

Нил Батлер, технический консультант Camcon Automotive, пояснил: «Все ключевые параметры процесса сгорания уже некоторое время находятся под цифровым контролем. iVT – такой же большой шаг вперед, как и переход от карбюраторов к впрыску топлива с электронным управлением ».

IVT дает неограниченный контроль над клапанами, принося огромные преимущества – от низких показателей вредных выбросов при холодном пуске до дезактивации части цилиндров по требованию.

По замыслу разработчиков, новая система должна включать пакет программного обеспечения, который позволяет калибровать iVT посредством машинного обучения, объединяя аппаратное и программное обеспечение в одном пакете, что приводит к наиболее оптимизированному на сегодняшний день ДВС – «цифровому двигателю».



Источник: Новости Ю

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