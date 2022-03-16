АЗС, які працюють16 березня

Сьогодні, 16 березня, у Харкові та області працюють кілька АЗС. Інформація надана «Червоним хрестом». Графік роботи та наявність пального може змінюватися.

«ОВІС»

вул. Клочківска, 98

Rodnik

вул. Біологічна, 6м. Зміїввул. Академіка Павлова, 18Ас. Нестеренкис. Солоніцевка

«ОККО»

пр. Петра Григоренко 10/14пр. Юбилейный, 32Бпр. Гагарина, 185Апр. Московский, 140Апр. Льва Ландау, 62Ввул. Грековская, 112Полтавский шлях, 79 (вокзал)с. Подворки, Сумський шлях, 2Вс. Пісочин, Полтавське шосе, 208Ас/р Коротичанська автодорога, Київ-Харків-Довжанський, 463 км (зліва)Харків, вул. Клочківська, 197Е

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